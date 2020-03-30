Учеными РАН создано три новых препарата от коронавируса

Один из препаратов триазавирин, созданный в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН, существует уже несколько лет. Его будут применять в качестве ингаляций. В настоящий момент средство проходит испытания.

Второе лекарство, полученное путем синтеза препарата фавипиравир, создано в Японии для лечения РНК-вирусных инфекций. Фортепрен — третий препарат был создан совместно Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи с Институтом органической химии. Данный препарат использовался ранее для лечения животных от коронавируса.

Министерство здравоохранения обратило внимание на все три препарата.

Разработкой вакцин занимаются специалисты Новосибирского центра «Вектор», МГУ, Института общей генетики имени Вавилова, а также Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова.

Напомним, что ранее для лечения коронавирусной инфекции использовалось средство на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».