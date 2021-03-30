Пассажиры уральского аэропорта Кольцово смогут привиться от коронавируса

Пассажиры уральского аэропорта Кольцово смогут привиться от коронавируса
Вчера, 21:25Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Пассажиры аэропорта Кольцово смогут поставить прививку от коронавируса, поскольку в здании открылся пункт вакцинации. Прививка для всех желающих будут ставиться в здравпункте хаба.

Планируется, что первая партия вакцины сможет сделать процесс прививания более доступным для сотрудников аэропорта и уральцев, которые отправляются или возвращаются из поездок, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что по словам заведующего здравпунктом Кольцово Сергея Копылова, есть возможность привиться как первым, так и вторым компонентом препарата. На данный момент доступно 500 доз вакцины «Спутник V».

Напомним, 30 марта стало известно, что в Свердловскую область были доставлены 30,6 тысячи доз вакцины от COVID-19.

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Екатеринбург
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