Анализатор газов крови и электролитов появился в детской больнице Нижнего Тагила

Аппарат стоимостью в 1,3 миллиона рублей — анализатор газов крови и электролитов поступил в круглосуточный стационар Детской городской больницы Нижнего Тагила. Закупка осуществлена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Новый аппарат представляет собой настольную систему для анализа цельной крови и диализных жидкостей для оперативного получения информации о составе газов и электролитов крови, сообщает пресс-служба Детской городской больницы Нижнего Тагила. Медики отмечают, что новое оборудование просто в обращении и полностью автоматизировано. От оснащения клинико-диагностической лаборатории зависит корректность анализов, скорость получения результатов и, как следствие, эффективность лечения маленьких пациентов, прокомментировал поступление дорогостоящего аппарата главный врач ДГБ Дмитрий Клейменов. Напомним, 22 апреля за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм сотрудникам детской больницы Нижнего Тагила вручил благодарственные письма Законодательного собрания Свердловской области. Сотрудникам детской больницы Нижнего Тагила вручены благодарственные письма ЗакСО

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