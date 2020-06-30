В Нижнем Тагиле установят 173 новых контейнерных площадки для ТКО
Сегодня, 13:13Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле определен подрядчик по строительству контейнерных площадок для сбора ТКО. Заказчиком выступает АО "Облкоммунэнерго", исполнителем станет ООО ГК «СтройКомплекс».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Стоимость работ составляет 14 918 881,45 рублей. Согласно условиям договора, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года. Исполнителю предстоит обустроить 173 площадки. Они будут расположены на территории Ленинского, Дзержинского и Тагилстроевского района Нижнего Тагила, а также в населенных пунктах в пригороде.
Современные площадки для сбора мусора оборудует АО «Облкоммунэнерго» в рамках концессионного соглашения с Нижним Тагилом. По условиям соглашения, предприятию предстоит создать 191 место в городе. Объем инвестиций составляет около 30 миллионов рублей. Первые площадки были установлены в конце 2019 года в частном секторе. Места определяются администрацией города.
Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле
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