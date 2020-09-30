В Нижнем Тагиле в выходные пройдет два эко-субботника

Второй субботник пройдет 4 октября. Его общественники решили провести на Валегинском пруду. Жители Дзержинского района могут прибыть сразу на место к 10.30, а для жителей других районов сбор объявлен в 10.00 у гостиницы «Тагил» на улице Садовая, 4.