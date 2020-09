В Нижнем Тагиле в выходные пройдет два эко-субботника

В Нижнем Тагиле 3 и 4 октября пройдут эко-субботники, организованные общественными организациями «Чистый Урал» и «Экоправо» в рамках проекта «Не словом, а делом».

Первое мероприятие состоится 3 октября. Планируется провести уборку в районе Муринского пруда. Сбор запланирован в 10.00 возле школы № 100. Второй субботник пройдет 4 октября. Его общественники решили провести на Валегинском пруду. Жители Дзержинского района могут прибыть сразу на место к 10.30, а для жителей других районов сбор объявлен в 10.00 у гостиницы «Тагил» на улице Садовая, 4. Напомним, в минувшее воскресенье, 26 сентября, в Нижнем Тагиле на берегу Валегинского пруда прошел субботник. Это было пятое по счету мероприятие по сбору мусора. В общей сложности было собрано 40 мешков мусора. В мероприятии поучаствовали 19 человек.

