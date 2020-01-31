Китайский коронавирус признан чрезвычайной ситуацией международного масштаба
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала коронавирус из Китая чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом сказано на официальной странице организации в Twitter.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ведется работа с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы быстрее ликвидировать вспышку заболеваемости.
При этом, ВОЗ считает, что вводить международные ограничения на путешествия и перевозку товаров не требуется. В организации отмечают, что объявление чрезвычайного положения связано с желанием оказать помощь странам, где система здравоохранения не так хорошо развита.
Китай принимает «экстраординарные меры» для борьбы с вирусом, скорость обнаружения вспышки властями страны и их открытость в этом вопросе «впечатляют», заверил Гебрейесус.
23 января на экстренном заседании ВОЗ отказалась объявлять чрезвычайное положение, потому что «существует надежда» на ликвидацию болезни в короткий срок.
По последним данным, количество заразившихся коронавирусом составляет больше шести тысяч человек, 170 человек погибли. Случаи заражения зафиксированы почти в двух десятках стран. В России на данный момент не зарегистрировано ни одного случая. Из-за вспышки вируса вылеты из России в Китай были остановлены. Кроме того, 30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем.