Китайский коронавирус признан чрезвычайной ситуацией международного масштаба

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ведется работа с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы быстрее ликвидировать вспышку заболеваемости.

При этом, ВОЗ считает, что вводить международные ограничения на путешествия и перевозку товаров не требуется. В организации отмечают, что объявление чрезвычайного положения связано с желанием оказать помощь странам, где система здравоохранения не так хорошо развита.

Китай принимает «экстраординарные меры» для борьбы с вирусом, скорость обнаружения вспышки властями страны и их открытость в этом вопросе «впечатляют», заверил Гебрейесус.

23 января на экстренном заседании ВОЗ отказалась объявлять чрезвычайное положение, потому что «существует надежда» на ликвидацию болезни в короткий срок.