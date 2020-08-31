Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости ОРВИ перед открытием школ

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости ОРВИ перед открытием школ

Сегодня, 18:46Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Роспотребнадзор предупредил о превышении эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ перед открытием школ, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В последнюю неделю лета в Свердловской области показатель заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорога на 3%.

В ведомстве предупреждают, что число заболевших может вырасти после начала учебного года.

С 24 по 30 августа зарегистрировано в регионе 13,6 тысяч случаев ОРВИ. Показатель составляет 32,6 на 10 тысяч человек. При этом количество пневмоний, наоборот, снизилось на 7%. Показатель заболеваемости составил 19,7 на 100 тысяч населения. Отмечается, что в 84% случаев пациентам потребовалась госпитализация.

Нижний Тагил входит в число городов, в которых среднеобластной показатель внебольничных пневмоний превышен в два и более раза. В него также входит Староуткинск, Краснотурьинск, ЗАТО Свободный, а также городские округа Волчанский, Рефтинский, Полевской, Североуральский и Таборинский район.

В Свердловскую область уже было доставлено более полумиллиона доз вакцины от гриппа для детей и взрослых. По данным на 28 августа, 1700 уральцев поставили прививки.

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