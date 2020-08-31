Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости ОРВИ перед открытием школ

С 24 по 30 августа зарегистрировано в регионе 13,6 тысяч случаев ОРВИ. Показатель составляет 32,6 на 10 тысяч человек. При этом количество пневмоний, наоборот, снизилось на 7%. Показатель заболеваемости составил 19,7 на 100 тысяч населения. Отмечается, что в 84% случаев пациентам потребовалась госпитализация.