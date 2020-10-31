За 14 лет на Урале около 250 детей перенесли инсульт

Все дети, которые перенесли инсульт за эти 14 лет, по крайней мере, как мы полагаем, 99% из них, находятся в нашей базе данных. И у нас сейчас около 250 детей в Екатеринбурге и Свердловской области наблюдается с этой проблемой,отметила Львова.