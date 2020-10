За 14 лет на Урале около 250 детей перенесли инсульт

В Свердловской области, начиная с 2006 года, около 250 детей столкнулись с инсультом, сообщает «КП-Екатеринбург».

Об этом рассказала консультант стационара и амбулатории Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга, детский невролог Ольга Львова. Все дети, которые перенесли инсульт за эти 14 лет, по крайней мере, как мы полагаем, 99% из них, находятся в нашей базе данных. И у нас сейчас около 250 детей в Екатеринбурге и Свердловской области наблюдается с этой проблемой,отметила Львова. По ее словам, как правило, инсульт происходит у детей до трех лет. Примерно у 15 детей синдром случается еще до рождения, внеутриутробно. Нефролог подчеркнула, что когда у ребенка происходит инсульт, он попадает в фиксированный алгоритм контроля над здоровьем. Когда человеку исполняется 18, мы передаем все документы во взрослую службу, но все равно консультируем, помогаем коллегам еще лет до 25 пациента,дополнила Ольга Львова. Также она рассказала, что в год подтверждается 3-4 случая на 100 тысяч детей, и впечатление, будто количество детских инсультов увеличилось, создается из-за того, что «выросла распознаваемость». Напомним, в июне 2019 года в Екатеринбурге медики занимались спасением 14-летнего мальчика после инсульта. В течение суток ребенок находился под наблюдением анестезиолога-реаниматолога в Казахстане. В это же время было принято решение о перевозке его в 40-ю больницу столицы Урала. Когда состояние пациента стабилизировалось, его перевезли бортом санавиации.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter