Уральского адвоката Елену Гончарову, которую приговорили к наказанию в виде лишения свободы за мошенничество, объявили в розыск. Она не явилась на оглашение приговора, сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.

Елена Гончарова была осуждена Первоуральским городским судом на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Напомним, в апреле 2016 года Гончарова получила миллион рублей от двух бизнесменов. Деньги она должна была в виде взятки передать начальнику ОВД Первоуральска Олегу Грехову. Таким образом бизнесмены хотели добиться закрытия их уголовного дела. Однако осужденная не стала отдавать деньги, а забрала их себе. На Урале суд признал скандального адвоката виновной в мошенничестве

