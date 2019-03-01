Задержанный в Нижнем Тагиле маньяк признался в избиении женщины
Житель Кировграда, которого накануне поймали оперативники по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера, признался во втором преступлении. По словам источника Tagilcity.ru в правоохранительных органах, 31 января мужчина совершил еще одно нападение на Гальянке.
По данному эпизоду ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Побои», сексуальное насилие не применялось. Сейчас задержанного проверяют на причастность к нападению на девочку на Вагонке 14 января,говорит источник TagilCity.ru.
Уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» (ч. 1 ст. 132 УК РФ) расследует следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила.
Уроженец Кировграда 1989 года рождения проживал в Нижнем Тагиле с сожительницей. За сексуальные преступления ранее не привлекался, был судим за кражу и причинение тяжких телесных повреждений. Не женат, детей нет. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения,прокомментировал TagilCity.ru следователь Тагилстроевского отдела Вячеслав Негру.
18 февраля в парке Победы на ГГМ неизвестный мужчина совершил нападение на девушку, которая шла со стороны спортшколы «Юпитер» в сторону детской поликлиники. Сначала преступник потребовал отдать ценные вещи, после чего совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера.
Утром 14 января 2019 года неизвестный напал на 14-летнюю школьницу на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле и засунул ей руку под одежду.