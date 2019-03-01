Задержанный в Нижнем Тагиле маньяк признался в избиении женщины

По данному эпизоду ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Побои», сексуальное насилие не применялось. Сейчас задержанного проверяют на причастность к нападению на девочку на Вагонке 14 января,говорит источник TagilCity.ru.

Уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» (ч. 1 ст. 132 УК РФ) расследует следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила.

Уроженец Кировграда 1989 года рождения проживал в Нижнем Тагиле с сожительницей. За сексуальные преступления ранее не привлекался, был судим за кражу и причинение тяжких телесных повреждений. Не женат, детей нет. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения,прокомментировал TagilCity.ru следователь Тагилстроевского отдела Вячеслав Негру.

18 февраля в парке Победы на ГГМ неизвестный мужчина совершил нападение на девушку, которая шла со стороны спортшколы «Юпитер» в сторону детской поликлиники. Сначала преступник потребовал отдать ценные вещи, после чего совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера.