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Задержанный в Нижнем Тагиле маньяк признался в избиении женщины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Задержанный в Нижнем Тагиле маньяк признался в избиении женщины

Сегодня, 16:10ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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