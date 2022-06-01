Ухудшилось состояние избитого мигрантами жителя Екатеринбурга

Ухудшилось состояние избитого мигрантами жителя Екатеринбурга
Ухудшилось состояние избитого мигрантами жителя Екатеринбурга
Сегодня, 16:27ПроисшествияФото: 1MI
Оказался в коме 47-летний житель уральской столицы Алексей Казанцев, подвергшийся нападению группы приезжих из Азии.

На мужчину напали в ночь на 29 мая в жилом районе Химмаш. Мигранты наносили побои екатеринбуржцы до тех пор, пока их не сумели припугнуть и прогнать очевидцы избиения. Они вызвали «скорую». Медбригала реанимировала пострадавшего и отвезла в больницу. Теперь врачи сражаются за его жизнь.

По словам супруги, состояние Алексея удручающее. Его легкие искусственно вентилируются, произошла гибель мозга. Шансов на спасение мало. Она отмечает, что ее муж - примерный супруг и квалифицированный рабочий. По одной из версий, он попал под удар, когда вступился за оскорбляемую толпой женщину, сообщает E1 со ссылкой на жену пострадавшего.

Сюжеты:
Новости УрФО
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