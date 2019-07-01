В Нижнем Тагиле четверо наркодилеров предстанут перед судом
В Нижнем Тагиле четверо молодых людей в возрасте от 21 до 27 лет обвиняются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Полицейские задержали троих неработающих тагильчан, когда они пытались забрать из тайников «закладки». Двое из них уже были ранее судимы: один — за кражу, другой — за хранение наркотиков.
Позднее сотрудники ППСП задержали «оператора» интернет-магазина по продаже запрещенных веществ: они остановили на улице подозрительного мужчину и обнаружили у него семь свертков с 183 пакетиками с порошкообразным веществом.
Задержанным оказался 27-летний уроженец Верхотурья, который признался, что устроился на работу через интернет. В Нижнем Тагиле он снял жилье, где оперативники обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности. Ранее наркодилер пять раз привлекался к уголовной ответственности.
«Оператор» фасовал наркотики, раскладывал их по тайникам, а остальные члены группировки с августа 2018 года по январь 2019 года забирали партии и делали «закладки».
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по фактам покушения на сбыт и незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой в крупном и особо крупном размере. Двое задержанных находятся под стражей, остальные — под домашним арестом.