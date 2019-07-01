В Нижнем Тагиле четверо наркодилеров предстанут перед судом

Полицейские задержали троих неработающих тагильчан, когда они пытались забрать из тайников «закладки». Двое из них уже были ранее судимы: один — за кражу, другой — за хранение наркотиков.

Позднее сотрудники ППСП задержали «оператора» интернет-магазина по продаже запрещенных веществ: они остановили на улице подозрительного мужчину и обнаружили у него семь свертков с 183 пакетиками с порошкообразным веществом.

Задержанным оказался 27-летний уроженец Верхотурья, который признался, что устроился на работу через интернет. В Нижнем Тагиле он снял жилье, где оперативники обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности. Ранее наркодилер пять раз привлекался к уголовной ответственности.

«Оператор» фасовал наркотики, раскладывал их по тайникам, а остальные члены группировки с августа 2018 года по январь 2019 года забирали партии и делали «закладки».