В Краснотурьинске скончалась попавшая под колеса автокрана женщина

В Краснотурьинске скончалась попавшая под колеса автокрана женщина

Сегодня, 10:22ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Краснотурьинске водитель автокрана сбил на пешеходном переходе 35-летнюю женщину, сообщает Е1.

По словам представителей ГИБДД Краснотурьинска, смертельное ДТП случилось утром 31 августа. Водитель автокрана на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество женщине, переходящей проезжую часть. В результате этого пешеход был сбит.

Женщина получила множественные травмы головы, она скончалась в машине скорой помощи.

Стаж водителя более 20 лет, на момент аварии он был трезвым. За все время вождения мужчина не получил ни одного штрафа.

По словам виновника аварии, скоростной режим он соблюдал, однако пешеходов на пути не видел.

Замеры ГИБДД показали, что после аварии водитель проехал еще 58 метров и только потом остановился.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге машина сбила троих детей на пешеходном переходе.

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