Легковушку разорвало на части после столкновения со столбом в Екатеринбурге

Легковушку разорвало на части после столкновения со столбом в Екатеринбурге
Легковушку разорвало на части после столкновения со столбом в Екатеринбурге
Сегодня, 08:31ПроисшествияФото: 1МI
Водитель легкового автомобиля влетел в столб в Екатеринбурге. Машину разорвало напополам, два человека госпитализированы.

Уроженцы Казахстана на высокой скорости врезались в столб в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга на автомобиле «Дэу Нексия», сообщает E1.

Ближе к ночи 30 сентября 2021 года водитель «Нексии» разогнал автомобиль до скорости выше 100 километров в час, но на затяжном повороте на улице Шефской не справился с управлением на мокром асфальте.

Фото:ИА «Ночные новости»

Машину вынесло прямо на столб, водитель и пассажир не были пристегнуты и получили травмы. Обоих госпитализировали медики скорой помощи. Автомобиль разорвало пополам, части салона и кузова разбросало в радиусе десятков метров от места аварии. О состоянии выживших пока не сообщается.

Напомним, вчера же, 30 сентября груженый песком самосвал «КамАЗ» протаранил бок пассажирскому автобусу в Екатеринбурге. Часть груза высыпалась прямо в салон автобуса, по счастливой случайности никто не пострадал.

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Екатеринбург
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