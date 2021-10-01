Легковушку разорвало на части после столкновения со столбом в Екатеринбурге

Машину вынесло прямо на столб, водитель и пассажир не были пристегнуты и получили травмы. Обоих госпитализировали медики скорой помощи. Автомобиль разорвало пополам, части салона и кузова разбросало в радиусе десятков метров от места аварии. О состоянии выживших пока не сообщается.