Названа вероятная причина вспышки африканской чумы свиней в уральской деревне

Предполагается, что животные заразились из-за питания — их кормили отходами из воинских частей. Обследование биоматериалов проводилось в лаборатории во Владимире.
Департаментом ветеринарии и Россельхоззнадзором была проведена масштабная дезинфекция. Она полностью уничтожает возбудителей. Сотрудниками ведомств совместно с полицией и МЧС проводится подворовой обход и ведется учет животных.
Напомним, 27 сентября 2021 года в селе Калиновское была выявлена вспышка африканской чумы свиней. У местного фермера скончались три свиньи. После этого губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым на территории поселка был установлен карантин, а также ограничительные меры для недопущения распространения заболевания. Временно на территории введен пропускной режим.