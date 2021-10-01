Названа вероятная причина вспышки африканской чумы свиней в уральской деревне

Названа вероятная причина вспышки африканской чумы свиней в уральской деревне
Названа вероятная причина вспышки африканской чумы свиней в уральской деревне
Сегодня, 15:04ПроисшествияФото: 1MI
Предварительную причину заражения свиней африканской чумой в селе Калиновском Камышловского района назвали в управлении Россельхознадзора Свердловской области.

Предполагается, что животные заразились из-за питания — их кормили отходами из воинских частей. Обследование биоматериалов проводилось в лаборатории во Владимире.

Департаментом ветеринарии и Россельхоззнадзором была проведена масштабная дезинфекция. Она полностью уничтожает возбудителей. Сотрудниками ведомств совместно с полицией и МЧС проводится подворовой обход и ведется учет животных.

Напомним, 27 сентября 2021 года в селе Калиновское была выявлена вспышка африканской чумы свиней. У местного фермера скончались три свиньи. После этого губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым на территории поселка был установлен карантин, а также ограничительные меры для недопущения распространения заболевания. Временно на территории введен пропускной режим.

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