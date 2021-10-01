Названа вероятная причина вспышки африканской чумы свиней в уральской деревне

Напомним, 27 сентября 2021 года в селе Калиновское была выявлена вспышка африканской чумы свиней. У местного фермера скончались три свиньи. После этого губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым на территории поселка был установлен карантин, а также ограничительные меры для недопущения распространения заболевания. Временно на территории введен пропускной режим.