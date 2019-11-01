В Тюмени у самолета Superjet-100 отказал двигатель

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Самолет Superjet-100 компании «Ямал» на данный момент кружит над аэропортом Тюмени, чтобы выработать топливо и совершить посадку, пишет «НашГород».
Самолет вылетел из тюменского Рощино в Санкт-Петербург, однако спустя несколько минут после взлета пилот сообщил, что у лайнера отказал один двигатель. Было принято решение не продолжать полет, а совершить посадку.
На борту самолета находятся 83 пассажира.
Напомним, что 5 мая в результате пожара на Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в Шереметьево погиб 41 человек. При посадке самолет разбил шасси, из-за чего произошел пожар. На борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. После трагедии «Аэрофлот» отменил около 50 рейсов на лайнерах этого типа.
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