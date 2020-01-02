В Нижнем Тагиле легковое авто столкнулось с маршрутным такси

На Красном Камне у остановки «УЮТ» произошло ДТП в 14:10. В «Lada Priora» оба пьяные, врезались в маршрутку № 20. Я разговаривал с ними, они бухие. Они сказали, что у них не сработали подушки безопасности. Пассажиры маршрутки не пострадали. Все живы. Автомобиль серьезно поврежден, рассказал паблику очевидец Виктор.