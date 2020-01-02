В Нижнем Тагиле легковое авто столкнулось с маршрутным такси
Сегодня, 16:39ПроисшествияФото: группа "Вконтакте" - "Инцидент Нижний Тагил"
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Сегодня в Нижнем Тагиле «Лада Приора» врезалась в маршрутное такси, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель «Лады Приоры» врезался в пассажирскую ГАЗель, которая двигалась по маршруту № 20.
На Красном Камне у остановки «УЮТ» произошло ДТП в 14:10. В «Lada Priora» оба пьяные, врезались в маршрутку № 20. Я разговаривал с ними, они бухие. Они сказали, что у них не сработали подушки безопасности. Пассажиры маршрутки не пострадали. Все живы. Автомобиль серьезно поврежден, рассказал паблику очевидец Виктор.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято мотивированное решение, а виновные — наказаны.
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