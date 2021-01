Разбил «полморды» и скрылся: в Нижнем Тагиле разыскивается поврежденный синий «Рено»

В Нижнем Тагиле, 31 декабря, водитель, предположительно, синего «Рено» врезался в «Киа Рио». Машина была припаркована на улице Окунева. После виновник скрылся.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с хозяином пострадавшей машины. По словам Максима, сигнализация сработала примерно в 01.10. Он выглянул в окно и обнаружил, что около автомобиля никого нет. Однако мужчина решил выйти на улицу и проверить, поскольку ему показалось, что автомобиль был поврежден. Выйдя, обнаружил, что разбито «полморды»! Первая мысль: как?рассказал Максим. По следам и осколкам тагильчанин предположил, что машину виновника занесло и она начала «разваливаться» еще до столкновения с «Киа Рио». Повезло, отметил Максим, что на парковке не оказалось других транспортных средств, поскольку «зацепить» могло нескольких. После мужчина связался с ГАИ и составил протокол. Предполагается, что врезавшейся машиной был синий «Рено». Обращаюсь к виновнику: лучше Вам, конечно, объявиться и решить все мирным путем!в завершении сказал Максим. Если у вас есть, что рассказать по этому поводу, или вы видели поверженный «Рено» синего цвета, обращайтесь в редакцию TagilCity.ru.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter