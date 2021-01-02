Разбил «полморды» и скрылся: в Нижнем Тагиле разыскивается поврежденный синий «Рено»

Редакция TagilCity.ru пообщалась с хозяином пострадавшей машины. По словам Максима, сигнализация сработала примерно в 01.10. Он выглянул в окно и обнаружил, что около автомобиля никого нет. Однако мужчина решил выйти на улицу и проверить, поскольку ему показалось, что автомобиль был поврежден.