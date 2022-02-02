Центральный аппарат СК поставил на контроль дело об убийстве девочки в Екатеринбурге

В Свердловской области продолжается расследование убийства пятилетней девочки. По подозрению в совершении преступления задержан ее отчим. По версии следствия, мужчина ударил ребенка по голове. Полученная травма оказалась смертельной.
В настоящее время отчим ребенка находится в СИЗО и обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин о произошедшем в Екатеринбурге знает. Он поручил руководителю территориального управления СК представить ему доклад, а Центральному аппарату ведомства — проконтролировать выполнение поручения.
Напомним, инцидент произошел в одном из домов на улице Московской. Мать 5-летней девочки посорилась с мужем, после чего ушла на работу. Мужчина избил ребенка по голове. Вернувшись домой, женщина обнаружила мертвую дочь.