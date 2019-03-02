Поезд насмерть сбил мужчину на станции «Уктус» Екатеринбурга
Сегодня, 17:32ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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2 марта в утреннее время суток железнодорожный состав насмерть сбил идущего по путям екатеринбуржца.
Сюжеты: Екатеринбург
От удара состава мужчина получил черепно-мозговую травму, от которой тут же умер. На вид екатеринбуржцу 30–35 лет, личность погибшего в настоящий момент устанавливается.
В управлении на транспорте министерства внутренних дел РФ по УрФО сообщили, что по предварительной версии мужчина переходил пути перед близко идущим железнодорожным составом, информирует E1.ru.
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