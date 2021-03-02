Два года грозит рецидивистке из пригорода Нижнего Тагила за ложный донос на сожителя

Два года грозит рецидивистке из пригорода Нижнего Тагила за ложный донос на сожителя

Сегодня, 12:34ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Два года за ложный донос на своего сожителя грозит жительнице деревни под Нижним Тагилом.

Полицейские приехали на вызов к жительнице деревни Беляковка. Женщина утверждала, что её сожитель два раза ударил её кулаком по лицу. Кроме того, «пострадавшая» рассказала о систематическом характере избиений. По её словам, в прошлый раз мужчина применял к ней физическое насилие в октябре и декабре, нанеся удары в глаз и по спине, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Правоохарителями было установлено, что мужчина не мог совершить данные действия, так как находился в тот момент на заработках в лесной местности. Участковый уполномоченный пригласил женщину для разъяснений и она призналась, что совершила ложный донос. Она хотела, чтобы полицейские провели профилактическую беседу с её сожителем.

Выяснилось, что женщина уже была ранее судима за кражи и мошенничество. В отношении доносительницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, 31 января сообщалось о жительнице поселка под Серовом, которая совершила ложный донос о краже на сына. Она заявила, что он вытащил у нее деньги из сумки. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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