Два года грозит рецидивистке из пригорода Нижнего Тагила за ложный донос на сожителя

Два года за ложный донос на своего сожителя грозит жительнице деревни под Нижним Тагилом.

Полицейские приехали на вызов к жительнице деревни Беляковка. Женщина утверждала, что её сожитель два раза ударил её кулаком по лицу. Кроме того, «пострадавшая» рассказала о систематическом характере избиений. По её словам, в прошлый раз мужчина применял к ней физическое насилие в октябре и декабре, нанеся удары в глаз и по спине, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». Правоохарителями было установлено, что мужчина не мог совершить данные действия, так как находился в тот момент на заработках в лесной местности. Участковый уполномоченный пригласил женщину для разъяснений и она призналась, что совершила ложный донос. Она хотела, чтобы полицейские провели профилактическую беседу с её сожителем. Выяснилось, что женщина уже была ранее судима за кражи и мошенничество. В отношении доносительницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ей грозит до двух лет лишения свободы. Напомним, 31 января сообщалось о жительнице поселка под Серовом, которая совершила ложный донос о краже на сына. Она заявила, что он вытащил у нее деньги из сумки. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. На Урале женщине грозит два года тюрьмы за ложное обвинение родного сына в краже

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