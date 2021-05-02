Случайное нажатие кнопки привело к эвакуации ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

Происшествие случилось днем 2 мая. По словам очевидцев, через громкоговорители посетителей проинформировали об эвакуации. Также удалиться из ТЦ попросили и сотрудников арендуемых площадей. Люди стояли на улице и ждали, когда их пустят обратно, пишет E1.
Криминала в данном инциденте нет. Ребенок случайно нажал тревожную кнопку, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.
На улицы были выведены около 1,5 тысячи человек. В настоящий момент тревога отменена и посетители вернулись к покупкам, а сотрудники — к работе. Также 2 мая из-за понижения давления в пожарных трубах сработала тревога в «Парк Хаусе», добавил полковник Горелых.
Напомним, 19 апреля сообщалось, как во время эвакуации ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле один из молодых людей споткнулся и упал. Около 11.50 на место была вызвана бригада скорой помощи. Медики оказали помощь пострадавшему.