Случайное нажатие кнопки привело к эвакуации ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

На улицы были выведены около 1,5 тысячи человек. В настоящий момент тревога отменена и посетители вернулись к покупкам, а сотрудники — к работе. Также 2 мая из-за понижения давления в пожарных трубах сработала тревога в «Парк Хаусе», добавил полковник Горелых.