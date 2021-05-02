Случайное нажатие кнопки привело к эвакуации ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

Случайное нажатие кнопки привело к эвакуации ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге
Случайное нажатие кнопки привело к эвакуации ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге
Сегодня, 18:25ПроисшествияФото: E1.ru
Сотрудники и посетители ТЦ «Карнавал» были эвакуированы в Екатеринбурге. Причиной стало случайное нажатие тревожной кнопки.

Происшествие случилось днем 2 мая. По словам очевидцев, через громкоговорители посетителей проинформировали об эвакуации. Также удалиться из ТЦ попросили и сотрудников арендуемых площадей. Люди стояли на улице и ждали, когда их пустят обратно, пишет E1.

Криминала в данном инциденте нет. Ребенок случайно нажал тревожную кнопку, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

На улицы были выведены около 1,5 тысячи человек. В настоящий момент тревога отменена и посетители вернулись к покупкам, а сотрудники — к работе. Также 2 мая из-за понижения давления в пожарных трубах сработала тревога в «Парк Хаусе», добавил полковник Горелых.

Напомним, 19 апреля сообщалось, как во время эвакуации ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле один из молодых людей споткнулся и упал. Около 11.50 на место была вызвана бригада скорой помощи. Медики оказали помощь пострадавшему.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ребенокэвакуацияторговый центрЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы