Набросившемуся с ножом на медиков «скорой помощи» свердловчанину грозит 5 лет тюрьмы

Житель поселка Сосьва предстанет перед судом за угрозу убийством в отношении фельдшеров «скорой», которые прибыли для оказания ему медицинской помощи. Агрессивный свердловчанин размахивал перед врачами ножом.

Дело, возбужденное в отношении свердловчанина по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством), передано в Серовский районный суд. Как установили следователи, инцидент случился вечером 13 июня 2021 года в поселке Сосьва. После ссоры со своей девушкой местный житель нанес себе телесные повреждения, и на место происшествия была вызвана бригада «скорой помощи». Обвиняемый, не желая, чтобы ему была оказана медицинская помощь, взял нож, пошел навстречу сотрудницам скорой помощи и, находясь на расстоянии 1,5 метра от них, стал замахиваться ножом в сторону женщин и высказывать в их адрес угрозу убийством, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Поведение мужчины было настолько агрессивным, что фельдшеры восприняли угрозы, как реальные, отметили в ведомстве. За нападение на медиков с ножом жителю Сосьвы грозит до 5 лет лишения свободы. Напомним, в конце мая 2021 года житель Екатеринбурга приговорен к 2 годам лишения свободы за избиение врача «скорой помощи», прибывшей на вызов. Он напал на женщину и причинил ей телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы. За избиение врача «скорой помощи» житель Екатеринбурга приговорен к 2 годам тюрьмы

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