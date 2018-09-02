Мама говорила по телефону: ребенок-пешеход пострадал в ДТП в Екатеринбурге
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31 августа на улице Таганская, 52/1 произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний ребенок, переходивший проезжую часть с мамой.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: ГУ МВД
31 августа в 17:40 на улице Таганская, 52/1 екатеринбурженка вместе со своим 8-летним ребенком решила сократить время и направилась через дорогу в месте, не предназначенном для перехода. Женщина разговаривала по телефону и не могла контролировать ситуацию на дороге.
Водитель Киа Рио, двигавшийся по Серпуховскому переулку, повернув на улицу Таганскую в сторону улицы Войкова, допустил наезд на ребенка. В результате ДТП ребенок был доставлен в детскую городскую больницу №9. Медики диагностировали у него открытый перелом обеих костей левой голени.
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Водитель Киа Рио, мужчина 1990 года рождения, имеет водительский стаж 6 лет. По факту происшествия организовано следствие.
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