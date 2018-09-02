Мама говорила по телефону: ребенок-пешеход пострадал в ДТП в Екатеринбурге

31 августа в 17:40 на улице Таганская, 52/1 екатеринбурженка вместе со своим 8-летним ребенком решила сократить время и направилась через дорогу в месте, не предназначенном для перехода. Женщина разговаривала по телефону и не могла контролировать ситуацию на дороге.