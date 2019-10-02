В Екатеринбурге машина загорелась после ДТП с участием двух автоледи
Сегодня, 21:47ПроисшествияФото: E1.ru
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Сегодня утром на дороге, ведущей к торговому центру «КОР» в районе ЖБИ, в результате ДТП сгорел автомобиль. Двое человек пострадали, сообщает портал E1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным из ГИБДД, водитель Cherry выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с KIA RIO, за рулем которой также находилась женщина-водитель. Обе пострадавшие были госпитализированы.
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Фото: e1.ru
Тушить загоревшийся KIA выезжала пожарная бригада.
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