В Нижнем Тагиле на 83-м году жизни скончался бывший преподаватель физического воспитания в горно-металлургическом колледже Анатолий Бешенко, сообщается на сайте колледжа.

Он был мастером спорта СССР и заслуженным тренером по легкой атлетике, а также ветераном спорта. Прощание с ним состоится 3 октября в 12.00 в зале ритуального комплекса «Реквием» на улице Челюскинцев, 47. Напомним, в Екатеринбурге 25 сентября скончался бывший главный врач ГКБ № 20 Борис Золотарев. Он лечился от коронавируса в больнице № 40. Был подтвержден коронавирус: в Екатеринбурге скончался бывший главврач ЦГБ №20

