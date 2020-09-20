Скончался бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Напомним, 7 сентября на 81-м году жизни скончался Алексей Зюков, являющийся бывшим директором НТЗМК. Он начал работать на заводе с 1960 года. Тогда он пришел на должность контролера ОТК. Директором он стал спустя два десятка лет, в 1981 году.