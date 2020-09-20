Скончался бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Скончался бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Сегодня, 13:38ПроисшествияPhoto: Официальный сайт Михаила Борисова
Актер, режиссер и телеведущий Михаил Борисов скончался на 72 году жизни. Об этом сообщил московский театральный институт имени Бориса Щукина.

В это невозможно поверить… Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне. <…> Был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки,говорится в сообщении института.

Ведущего «Русского лото» госпитализировали накануне. По информации «Интерфакс» ему стало плохо во время записи телепередачи. Врачи скорой помощи решили его госпитализировать.

Напомним, 7 сентября на 81-м году жизни скончался Алексей Зюков, являющийся бывшим директором НТЗМК. Он начал работать на заводе с 1960 года. Тогда он пришел на должность контролера ОТК. Директором он стал спустя два десятка лет, в 1981 году.

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