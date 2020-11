На Урале живодеры пытались утопить четырех щенят в мешке

В лесу под Алапаевском волонтеры спасательного отряда случайно обнаружили четырех щенят. Их оставили на морозе в мешке посреди замерзшего водоема, сообщает ПСО «Прорыв».

Участники операции рассказали, что мешок находился в 10-15 метрах от берега на плохо застывшем участке воды. Он мог уйти под лед в любую минуту. Рядом были разбросаны большие камни, щенят явно пытались добить, но не смогли. Спасатели несколько часов тщетно пытались вытащить мешок. Руководитель отряда обзвонила инстанции, которые могли оказать помощь. При спасении помогла надувная камера, на ней поисковики добрались до мешка с животными и вытащили его на берег. Там оказались четыре щенка. На глазах сильных и видавших виды людей появились слёзы! Господи! Слезы радости! Мы просто расхватали их! Прятали за пазуху, грели,рассказали в отряде. После этого животных завернули в теплое одеяло и отвезли в ветеринарную клинику. После осмотра у врача щенят привезли на передержку. Кто пытался убить беззащитных животных неизвестно. Photo: ПСО "Прорыв" Напомним, в начале октября активисты сообщили об издевательствах приюте для собак в Артемовском. После этих сообщений прокуратура начала проверку. На Урале прокуратура начала проверку после сообщений об «адском» собачьем приюте

