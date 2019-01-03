«Пол последнего не определен»: 37 погибших найдены в завалах дома в Магнитогорске
Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: 74.ru
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По состоянию на 3 января тела 37 человек были извлечены из-под обломков обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске.
Число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске увеличилось до 37 человек.
Пол последнего извлеченного из-под завалов не определен, сообщил представитель пресс-службы МЧС.
Спасатели продолжают разбор завалов. Ненайденными остаются еще четыре человека.
Родственники опознали 22 тела, среди них трое детей, пишет ТАСС.
Подъезд жилого дома обрушился утром 31 декабря 2018 года. По предварительной версии причиной обрушения стал взрыв газа.
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