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Новый 2019 год
«Пол последнего не определен»: 37 погибших найдены в завалах дома в Магнитогорске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Пол последнего не определен»: 37 погибших найдены в завалах дома в Магнитогорске

Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: 74.ru
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