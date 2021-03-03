Оставил обогреватель и ушел: иномарка сгорела на Кушве в Нижнем Тагиле

Оставил обогреватель и ушел: иномарка сгорела на Кушве в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:46ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Оставленная для отогрева иномарка сгорела на Кушве в Нижнем Тагиле, сообщает отдел надзорной деятельности.

Сообщение о возгорании на улице Локомотивная, 96 поступило на пульт диспетчеру 2 марта около 18.00.

На площади три квадратных метра огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля «Форд Фокус». Отмечается, что машина долгое время не эксплуатировалась и стояла на морозе.

Владелец автомобиля ранее лежал в больнице. После выздоровления он решил отогреть транспортное средство для использовния. Для этого он протянул к автомобилю обогреватель из гаража. Водитель оставил электрооборудование без присмотра и ушел в дом.

Через некоторое время обогреватель загорелся, а огонь перекинулся на машину. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности электрооборудования.

Напомним, 27 февраля на Серовском тракте в Нижнем Тагиле загорелась «Лада Ларгус». Прибывшие пожарные потушили машину в течение двух минут.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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