Оставил обогреватель и ушел: иномарка сгорела на Кушве в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорании на улице Локомотивная, 96 поступило на пульт диспетчеру 2 марта около 18.00.
На площади три квадратных метра огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля «Форд Фокус». Отмечается, что машина долгое время не эксплуатировалась и стояла на морозе.
Владелец автомобиля ранее лежал в больнице. После выздоровления он решил отогреть транспортное средство для использовния. Для этого он протянул к автомобилю обогреватель из гаража. Водитель оставил электрооборудование без присмотра и ушел в дом.
Через некоторое время обогреватель загорелся, а огонь перекинулся на машину. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности электрооборудования.
Напомним, 27 февраля на Серовском тракте в Нижнем Тагиле загорелась «Лада Ларгус». Прибывшие пожарные потушили машину в течение двух минут.