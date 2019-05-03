В Североуральске мать осудили за сбыт наркотиков сыну

В октябре 2017 года мужчина попросил 40-летнюю сожительницу доставить наркотические вещества, указал ей адрес и дал две тысячи рублей.

Женщина согласилась доставить наркотики и поехала по указанному адресу, где подсудимая передала 0,14 гр. товара.

Полицейские задержали преступницу. Ею оказалась 36-летняя неработающая местная жительница, ранее судимая за аналогичные преступления.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленница также снабжала наркотиками своего несовершеннолетнего сына.

В отношении обвиняемой были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», «Сбыт наркотических средств лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего».