В Североуральске мать осудили за сбыт наркотиков сыну
В Североуральске к 13 годам колонии общего режима приговорена женщина, занимавшаяся сбытом наркотических веществ, сообщает ОМВД России по Североуральску.
В октябре 2017 года мужчина попросил 40-летнюю сожительницу доставить наркотические вещества, указал ей адрес и дал две тысячи рублей.
Женщина согласилась доставить наркотики и поехала по указанному адресу, где подсудимая передала 0,14 гр. товара.
Полицейские задержали преступницу. Ею оказалась 36-летняя неработающая местная жительница, ранее судимая за аналогичные преступления.
В ходе следствия было установлено, что злоумышленница также снабжала наркотиками своего несовершеннолетнего сына.
В отношении обвиняемой были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», «Сбыт наркотических средств лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего».
Суд приговорил обвиняемую к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.