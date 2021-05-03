Сорвавшаяся с поводка овчарка покусала троих детей в Первоуральске

Сорвавшаяся с поводка овчарка покусала троих детей в Первоуральске
Сорвавшаяся с поводка овчарка покусала троих детей в Первоуральске
Сегодня, 12:01ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Овчарка сорвалась с поводка и напала на троих детей, гуляющих на детской площадке в Первоуральске. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происходящего.

По их словам, хозяйка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, не смогла удержать собаку.

Та от души погоняла школьников по двору,пишет Тelegram-канал «Пресс-хата».

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, на которых видно, что животное бегает без намордника. После того, как хозяйка открыла дверь подъезда, собака вырвалась, повалив женщину, сообщает «РЕН ТВ».

Напомним, в марте в Нижнем Тагиле стая из 31 собаки у дома № 2 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле растерзала несколько животных.

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