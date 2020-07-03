На кирпичном заводе в Кушве подростка затянуло в конвейерную ленту
Сегодня, 19:08ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Кушве 15-летнего подростка затянуло в конвейерную ленту во время прохождения практики на кирпичном заводе, пишет ИА «Все новости».
2 июля молодой человек находился на предприятии, он проходил стажировку на подсобного рабочего. Подростка затянуло в конвейерную ленту, от полученных травм он скончался на месте.
В Следственном комитете сообщили, что по факту гибели юноши возбуждено уголовное дело. Также следователи проверят, законно ли находился несовершеннолетний на заводе и как там соблюдалась техника безопасности.
В выходные в поселке Сокол подростка придавило плитой во время занятия паркуром в одном из заброшенных зданий. Молодой человек получил травмы ног и головы, он был госпитализирован в больницу.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей