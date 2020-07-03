На кирпичном заводе в Кушве подростка затянуло в конвейерную ленту

2 июля молодой человек находился на предприятии, он проходил стажировку на подсобного рабочего. Подростка затянуло в конвейерную ленту, от полученных травм он скончался на месте.

В Следственном комитете сообщили, что по факту гибели юноши возбуждено уголовное дело. Также следователи проверят, законно ли находился несовершеннолетний на заводе и как там соблюдалась техника безопасности.