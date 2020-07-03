В Нижнем Тагиле иномарка сбила подростка-велосипедиста из-за закрытого обзора
В Нижнем Тагиле «Ниссан Мурано» сбил подростка 2004 года рождения из-за «ситуации-ловушки», сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
2 июля в дежурную часть ОГИБДД поступило сообщение о ДТП, в результате которого несовершеннолетний велосипедист получил травмы.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Было установлено, что в 14.20 водитель «Ниссан Мурано» 1962 года рождения выезжал с прилегающей территории в районе дома № 22 на улице Орджоникидзе. Он допустил наезд на мальчика 2004 года рождения, двигавшегося на велосипеде слева направо по ходу движения автомобиля.
Подросток ехал на велосипеде по тротуару и выехал из-за края дома на прилегающую территорию, по которой в этот момент двигался автомобиль, планируя выехать на главную дрогу. Оба водителя оказались в «ловушке» из-за закрытого обзора.
На данный момент по данному факту проводится проверка.
В результате ДТП подросток получил ушибленную рану головы, а также, возможно, сотрясение головного мозга. Госпитализация юноше не потребовалась, он был отпущен домой, но требуется консультация нейрохирурга.
Сотрудники ГИБДД осмотрели место происшествия, а также транспортные средства, и опросили очевидцев.
Водитель прошел медосвидетельствование. На момент ДТП он был трезв. Мужчина 1962 года рождения имеет стаж вождения 19 лет. В 2020 году он за нарушение ПДД не привлекался.
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