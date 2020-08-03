Скончался бывший глава Управления Банка России по Свердловской области
Скончался известный уральский банкир Сергей Сорвин, который более 25 лет руководил управлением Банка России по Свердловской области. Об этом сообщила ассоциация банков России.
Отмечается, что Сорвин был человеком отзывчивым, являлся эффективным руководителем.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также выразил соболезнования родным и близким.
Уход Сергея Сорвина из жизни — большая потеря для Урала. Вместе со всей Свердловской областью он пережил драматичные социально-экономические перемены и пору масштабных реформ. В должности начальника Главного управления Банка России по Свердловской области он активно участвовал в разработке новых нормативных документов, занимался внедрением автоматизированной и защищенной банковской системы, говорится в правительственной телеграмме.
Кроме того, на счету уральского банкира имеется историческое достижение — первый в России электронный платеж был отправлен из свердловского управления.
Сергей Сорвин родился в апреле 1948 года в Сургуте Тюменской области. В 1970 году он окончил Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ) по специальности «Финансы и кредит». В банковскую сферу он пришел в 1970 году. Главой Свердловского областного управления Банка России (ранее управление Госбанка СССР) он стал в 1987 году и руководил им до 2003 года.