Скончался бывший глава Управления Банка России по Свердловской области

Уход Сергея Сорвина из жизни — большая потеря для Урала. Вместе со всей Свердловской областью он пережил драматичные социально-экономические перемены и пору масштабных реформ. В должности начальника Главного управления Банка России по Свердловской области он активно участвовал в разработке новых нормативных документов, занимался внедрением автоматизированной и защищенной банковской системы, говорится в правительственной телеграмме.

Кроме того, на счету уральского банкира имеется историческое достижение — первый в России электронный платеж был отправлен из свердловского управления.

Сергей Сорвин родился в апреле 1948 года в Сургуте Тюменской области. В 1970 году он окончил Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ) по специальности «Финансы и кредит». В банковскую сферу он пришел в 1970 году. Главой Свердловского областного управления Банка России (ранее управление Госбанка СССР) он стал в 1987 году и руководил им до 2003 года.