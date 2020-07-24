В Екатеринбурге от коронавируса скончался известный фотограф Илья Строков
Сегодня, 12:14ОбществоФото: страница Ильи Строкова во "ВКонтакте"
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В возрасте 47 лет от коронавируса скончался известный уральский фотограф Илья Строков, сообщает E1.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
О кончине фотографа сообщил изданию его друг, врач-реаниматолог Владимир Козлов.
Собеседник издания называет Строкова «примером силы, жизненной энергии и оптимизма».
Коллеги фотографа также выражают соболезнования родными и близким покойного, сообщая, что он был одним из лучших в своем деле. Более того, строков преподавал в Уральском федеральном университете.
Напомним, ранее от коронавируса в возрасте 43-х лет скончался региональный министр агроромышленного комплекса Дмитрий Дегтярев
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