Тагильчанин заявил о вымогательстве 20 тысяч и сам стал фигурантом уголовного дела

Мужчина сообщил, что утром на проспекте Ленина к нему подъехал автомобиль с двумя неизвестными внутри. Злоумышленники якобы усадили его в машину и под угрозой применения огнестрельного оружия увезли в сторону поселка Черноисточинск, где стали требовать деньги. В лесополосе похитители заставили выпить мужчину алкоголь, забрали деньги и отвезли в район Красного Камня, где он был отпущен. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что тагильчанин события выдумал.

Давая полицейским объяснения, мужчина признался, что прогулял все сбережения, а своей супруге рассказать об этом побоялся, а потому придумал историю о вымогательстве. Женщина настояла на обращении в полицию, что мужчина и сделал, заранее зная, что сообщение ложное.