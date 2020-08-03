Тагильчанин заявил о вымогательстве 20 тысяч и сам стал фигурантом уголовного дела
В Нижнем Тагиле 32-летний местный житель обратился с заявлением в полицию о вымогательстве 20 тысяч рублей и в отношении него самого в результате было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Мужчина сообщил, что утром на проспекте Ленина к нему подъехал автомобиль с двумя неизвестными внутри. Злоумышленники якобы усадили его в машину и под угрозой применения огнестрельного оружия увезли в сторону поселка Черноисточинск, где стали требовать деньги. В лесополосе похитители заставили выпить мужчину алкоголь, забрали деньги и отвезли в район Красного Камня, где он был отпущен. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что тагильчанин события выдумал.
Давая полицейским объяснения, мужчина признался, что прогулял все сбережения, а своей супруге рассказать об этом побоялся, а потому придумал историю о вымогательстве. Женщина настояла на обращении в полицию, что мужчина и сделал, заранее зная, что сообщение ложное.
В отношении тагильчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК Российской Федерации (Заведомо ложный донос). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. На данный момент мужчина отпущен под подписку о невыезде.