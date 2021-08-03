Бензовоз вылетел в кювет и перевернулся на Серовском траркте

Бензовоз вылетел в кювет и перевернулся на Серовском траркте
Бензовоз вылетел в кювет и перевернулся на Серовском траркте
Сегодня, 09:25ПроисшествияФото: 1МI
Из-за дорожной аварии с участием бензовоза из цистерны вылилось дизельное топливо. На место происшествия — на 56 километр Серовского тракта — выезжали инспекторы Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства выезжали на место ДТП, чтобы оценить ущерб природе от разлива топлива из улетевшего в кювет и перевернувшегося бензовоза. Инцидент случился на 56-м километре трассы днем в понедельник 2 августа, сообщает Е1.

В результате аварии цистерна с топливом была повреждена от падения на камни. Сотрудники Роспотребнадзора совместно со специалистами из центра лабораторного анализа отобрали пробы.

По факту предполагаемого разлива нефтепродуктов организована проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Напомним, 17 мая 2021 года бензовоз улетел в кювет под Невьянском на трассе Екатеринбург — Серов. Цистерна для перевозки ГРМ оказалось пустой, а водитель в результате аварии не пострадал.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиедтпсеровский трактбензовоз
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы