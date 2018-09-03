Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
64-летняя пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
294ab5e4c579179e3ef54cf7bb56519f e1411368035694

64-летняя пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

Сегодня, 15:30Происшествия
Читайте
также
5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища
Будни в Нижнем Тагиле: школьники, логогрифы и спорт
Экологически безопасно: Владислав Пинаев посетил мусоросотрировочный завод в Тюмени