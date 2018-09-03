64-летняя пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

3 сентября в 5:35 в МЧС поступила информация о возгорании в квартире на улице Панельной в Екатеринбурге. Прибывшим на место происшествия пожарным пришлось взломать металлическую дверь и решетки на окнах, чтобы попасть в горящую квартиру.

В одной из комнат спасатели нашли обгоревшее тело пожилой женщины. Признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти.

В настоящий момент установлено, что погибшей оказалась 64-летняя хозяйка квартиры. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.