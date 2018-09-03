64-летняя пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

Утром 3 сентября в Екатеринбурге на улице Панельной при тушении пожара в квартире жилого дома спасатели обнаружили труп пожилой женщины.
3 сентября в 5:35 в МЧС поступила информация о возгорании в квартире на улице Панельной в Екатеринбурге. Прибывшим на место происшествия пожарным пришлось взломать металлическую дверь и решетки на окнах, чтобы попасть в горящую квартиру.
В одной из комнат спасатели нашли обгоревшее тело пожилой женщины. Признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти.
В настоящий момент установлено, что погибшей оказалась 64-летняя хозяйка квартиры. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Площадь возгорания составила 10 кв. м. В 5:54 спасатели ликвидировали открытое горение, в 7:00 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.