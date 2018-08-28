Два пожара произошло 27 и 28 августа в Нижнем Тагиле

27 августа в 17:47 произошло возгорание в квартире по адресу: улица Циолковского, 21. Спасателям не удалось спасти хозяина квартира. Мужчина 1950 года рождения погиб.

28 августа в 11:49 в МЧС поступила информация о пожаре в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: Октябрьский проспект, 11. Владелец квартиры был спасен при тушении пожара. Медики диагностировали у него отравление продуктами горения.