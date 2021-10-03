3-летний ребёнок скончался после ДТП иномарки с фурой на Серовском тракте

3-летний ребёнок скончался после ДТП иномарки с фурой на Серовском тракте
3-летний ребёнок скончался после ДТП иномарки с фурой на Серовском тракте
Сегодня, 21:05ПроисшествияФото: 1МI
ДТП с ребенком и двумя взрослыми произошло вечером 3 октября 2021 года на Серовской трассе. Легковушка влетела в фуру, находившиеся в салоне были госпитализированы. Ребенка врачам спасти не удалось.

3-летний мальчик, пострадавший 3 октября в ДТП на Серовском тракте под Екатеринбургом, скончался. Врачи проводили реанимационные мероприятия на месте аварии, но ребенок умер, не приходя в сознание, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Ребенок находился на заднем сидении авто в детском кресле, пристегнутом по всем правилам безопасности. Родители мальчика также были пристегнуты, водитель фуры не пострадал.

В ДТП пострадала екатеринбургская семья, возвращавшаяся с дачи с 3-летним ребенком. В какой-то момент 39-летний водитель автомобиля «Рено Логан» допустил столкновение с «КамАЗом», двигавшимся в попутном направлении. Легковушка от удара воспламенилась, но очевидцы смогли потушить огонь до приезда спасателей.

Водитель легкового автомобиля получил черепно-мозговую травму и рваную рану руки, его жена открытый перелом ноги, оба были госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следователи.

Напомним, массовая авария случилась 30 сентября на Макаровском мосту в Екатеринбурге. Две легковушки и грузовик «МАЗ» въехали друг в друга, на путепроводе образовалась многочасовая пробка.

Материалы по теме:
Свердловская областьдтпсеровский трактпострадавшиепогибший ребенокЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы