3-летний ребёнок скончался после ДТП иномарки с фурой на Серовском тракте

ДТП с ребенком и двумя взрослыми произошло вечером 3 октября 2021 года на Серовской трассе. Легковушка влетела в фуру, находившиеся в салоне были госпитализированы. Ребенка врачам спасти не удалось.

3-летний мальчик, пострадавший 3 октября в ДТП на Серовском тракте под Екатеринбургом, скончался. Врачи проводили реанимационные мероприятия на месте аварии, но ребенок умер, не приходя в сознание, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Ребенок находился на заднем сидении авто в детском кресле, пристегнутом по всем правилам безопасности. Родители мальчика также были пристегнуты, водитель фуры не пострадал. В ДТП пострадала екатеринбургская семья, возвращавшаяся с дачи с 3-летним ребенком. В какой-то момент 39-летний водитель автомобиля «Рено Логан» допустил столкновение с «КамАЗом», двигавшимся в попутном направлении. Легковушка от удара воспламенилась, но очевидцы смогли потушить огонь до приезда спасателей. Водитель легкового автомобиля получил черепно-мозговую травму и рваную рану руки, его жена открытый перелом ноги, оба были госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следователи. Напомним, массовая авария случилась 30 сентября на Макаровском мосту в Екатеринбурге. Две легковушки и грузовик «МАЗ» въехали друг в друга, на путепроводе образовалась многочасовая пробка. Массовая авария на Макаровском мосту с легковушками и «МАЗ» произошла в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter