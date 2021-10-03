Девушка выжила после падения с балкона многоэтажки в Екатеринбурге

Со слов пострадавшей, у нее закружилась голова, и она упала с балкона дома на Вайнера в Екатеринбурге. Девушка получила травмы, но осталась жива.

3 октября 2021 года молодая девушка почувствовала себя на балконе дома по улице Вайнера плохо, и, перелетев через ограждение балкона, упала на козырек ресторана, сообщает E1. Со слов очевидцев происшествия, по приезду врачей скорой помощи, девушка была жива и в сознании. Но ее голова была разбита, вероятно, пострадавшая также получила несколько переломов. Сотрудники скорой помощи самостоятельно сняли девушку с козырька и госпитализировали ее в больницу. Информации о состоянии пострадавшей пока не поступало. Напомним, в конце сентября текущего года, после ссоры в подъезде многоэтажки Арамиля, 16-летняя девушка выпала из окна на козырек дома. К сожалению, пострадавшая погибла на месте, полиция разбирается в обстоятельствах ЧП. Девушка-подросток выпала из окна после ссоры с парнем в Арамиле

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