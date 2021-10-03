Конфликт пассажиров и кондуктора в трамвае Екатеринбурга чуть не перерос в драку

Конфликт пассажиров и кондуктора в трамвае Екатеринбурга чуть не перерос в драку
Конфликт пассажиров и кондуктора в трамвае Екатеринбурга чуть не перерос в драку
Сегодня, 15:00ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина и женщина устроили скандал в трамвае Екатеринбурга после сделанного замечания кондуктора. Затем молодой человек накинулся с кулаками на пассажира.

По словам очевидцев, пара громко разговаривала, используя при этом нецензурную брань. Кондуктор сделала им замечание и попросила вести себя культурно, после чего женщина начала скандалить.

Один из пассажиров назвал ее «кобылой», и ее спутник накинулся на мужчину. Тогда остальные потребовали покинуть салон трамвая, что и сделали скандалисты, пишет Е1.

Напомним, неизвестный в Екатеринбурге дал пощечину пассажирке трамвая, которая находилась в общественном транспорте без маски. Однако пострадавшая не стала обращаться в полицию.

Сюжеты:
Екатеринбург
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