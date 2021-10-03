Конфликт пассажиров и кондуктора в трамвае Екатеринбурга чуть не перерос в драку

По словам очевидцев, пара громко разговаривала, используя при этом нецензурную брань. Кондуктор сделала им замечание и попросила вести себя культурно, после чего женщина начала скандалить.
Один из пассажиров назвал ее «кобылой», и ее спутник накинулся на мужчину. Тогда остальные потребовали покинуть салон трамвая, что и сделали скандалисты, пишет Е1.
Напомним, неизвестный в Екатеринбурге дал пощечину пассажирке трамвая, которая находилась в общественном транспорте без маски. Однако пострадавшая не стала обращаться в полицию.