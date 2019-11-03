Начальник полиции Качканара задержан по подозрению в пьяной езде
Сегодня, 18:05ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Начальник полиции Качканара подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом рассказали местные жители изданию Е1.
Как рассказал глава пресс-службы областного главка Валерию Горелых, в отношении начальника полиции Качканара Дениса Сизова действительно проводится проверка. Пока не закончатся проверочные мероприятия, Сизов будет отстранен от исполнения своих обязанностей.
В случае если информация найдет свое подтверждение, последует его увольнение из системы МВД по отрицательным мотивам, о чем мы проинформируем общественность дополнительно, рассказал Горелых.
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