Начальник полиции Качканара задержан по подозрению в пьяной езде

Как рассказал глава пресс-службы областного главка Валерию Горелых, в отношении начальника полиции Качканара Дениса Сизова действительно проводится проверка. Пока не закончатся проверочные мероприятия, Сизов будет отстранен от исполнения своих обязанностей.

В случае если информация найдет свое подтверждение, последует его увольнение из системы МВД по отрицательным мотивам, о чем мы проинформируем общественность дополнительно, рассказал Горелых.