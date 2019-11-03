В Екатеринбурге пассажир до потери сознания избил кондуктора в автобусе
Сегодня, 10:36ПроисшествияФото: pixabay
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В Екатеринбурге кондуктора автобуса избил пассажир. От ударов, нанесенных мужчиной, кондуктор потерял сознание, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
2 ноября в муниципальном автобусе № 25 мужчина набросился с кулаками на кондуктора. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что между пассажиром и кондуктором завязался спор. При этом пассажир что-то кричал и толкал кондуктора. Мужчина вместе со своими спутниками собирался выйти из салона, но задержался в дверях, продолжая ругаться. После того, как компания вышла из автобуса, вдруг пассажир вернулся в салон, несколько раз ударил кондуктора по лицу и сбежал. Молодой человек потерял сознание, он был госпитализирован в больницу.
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