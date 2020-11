Ректора УГМУ в Екатеринбурге обвинили в превышении должностных полномочий

В Екатеринбурге ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун стала фигурантом уголовного дела, сообщает «Федерал Пресс».

Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий, а точнее, в фиктивном трудоустройстве сотрудницы. Накануне в здании университета состоялся обыск, в ходе которого проверили кабинет ректора, а также кадровый и юридический отдел. Ковтун в содеянном созналась, расследованием продолжает заниматься следственный комитет, а сама женщина решила активно сотрудничать со следствием и давать показания. Напомним, в Нижнем Тагиле задержали полковника Анатолия Чернова по подозрению в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий. В частности проверяли его причастность к случаю, когда наказания за пьяное ДТП избежал сын одного из высокопоставленных чиновников Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали главу городского отдела ГИБДД

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter