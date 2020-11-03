Ректора УГМУ в Екатеринбурге обвинили в превышении должностных полномочий

Ректора УГМУ в Екатеринбурге обвинили в превышении должностных полномочий

Вчера, 22:23ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун стала фигурантом уголовного дела, сообщает «Федерал Пресс».

Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий, а точнее, в фиктивном трудоустройстве сотрудницы. Накануне в здании университета состоялся обыск, в ходе которого проверили кабинет ректора, а также кадровый и юридический отдел.

Ковтун в содеянном созналась, расследованием продолжает заниматься следственный комитет, а сама женщина решила активно сотрудничать со следствием и давать показания.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержали полковника Анатолия Чернова по подозрению в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий. В частности проверяли его причастность к случаю, когда наказания за пьяное ДТП избежал сын одного из высокопоставленных чиновников Нижнего Тагила.

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