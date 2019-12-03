Перебегала на красный: в Екатеринбурге иномарка сбила девочку
Сегодня, 09:39ПроисшествияФото: piwigo.1mediainvest.ru
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Вчера в Екатеринбурге на Вторчермете «Ford» сбил девочку, которая перебегала дорогу на красный свет, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Один из очевидцев рассказал, что она была без сознания, когда ее заносили в машину скорой помощи.
В ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что транспортным средством управлял 35-летний мужчина. Стаж вождения — 10 лет. Он двигался по левой полосе со скоростью около 50 км/ч. Девочка выбежала на дорогу, водитель резко затормозил, но наезда избежать не удалось. По предварительным данным девочка направлялась на трамвай, чтобы уехать домой.
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