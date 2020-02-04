В Екатеринбурге мужчину осудили на 10 лет за создание настойки из конопли
Сегодня, 09:56ПроисшествияФото: pixabay.com
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Житель Екатеринбурга был осужден на 10 лет лишения свободы за создание настойки из конопли, сообщает «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
Чкаловский суд Екатеринбурга вынес приговор 35-летнему мужчине, который приготовил лечебную настойку из конопли. Он сделал это из любопытства.
Мужчина был осужден за попытку сбыта. Однако, по словам родственников, кусты конопли он не продавал, а приобретал их для себя. Жена узнала об увлечении мужа только после его ареста. Оказалось, что осужденный посадил 15 кустов запрещенного растения.
Супруга считает, что мужа должны были осудить за незаконное культивирование, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.
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