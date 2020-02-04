В Екатеринбурге мужчину осудили на 10 лет за создание настойки из конопли

Чкаловский суд Екатеринбурга вынес приговор 35-летнему мужчине, который приготовил лечебную настойку из конопли. Он сделал это из любопытства.

Мужчина был осужден за попытку сбыта. Однако, по словам родственников, кусты конопли он не продавал, а приобретал их для себя. Жена узнала об увлечении мужа только после его ареста. Оказалось, что осужденный посадил 15 кустов запрещенного растения.