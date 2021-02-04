В гараже у свердловчанина была обнаружена боевая граната

В гараже у свердловчанина была обнаружена боевая граната

Сегодня, 16:07ПроисшествияPhoto: пресс-служба регионального управления Росгвардии
В гараже у жителя Каменского городского округа были обнаружены боевая граната Ф-1 с запалом УЗРГМ-2 и 77 патронов.

3 февраля поступила информация о подозрительных предметах. На место выехала группа взрывотехников ОМОН Росгвардии.

В гараже у жителя села Травянское Каменского ГО были обнаружены боеприпасы: боевая граната с запалом, а также патроны от нарезной малокалиберной винтовки. Для дальнейшей экспертизы они были переданы следственно-оперативной группе, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Напомним, в Нижнем Тагиле в октябре 2020 года посетители кафе «Девичья башня» были эвакуированы из-за гранаты, которая оказалась муляжом.

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