В гараже у свердловчанина была обнаружена боевая граната

3 февраля поступила информация о подозрительных предметах. На место выехала группа взрывотехников ОМОН Росгвардии.
В гараже у жителя села Травянское Каменского ГО были обнаружены боеприпасы: боевая граната с запалом, а также патроны от нарезной малокалиберной винтовки. Для дальнейшей экспертизы они были переданы следственно-оперативной группе, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
Напомним, в Нижнем Тагиле в октябре 2020 года посетители кафе «Девичья башня» были эвакуированы из-за гранаты, которая оказалась муляжом.