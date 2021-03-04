Задержан подозреваемый в убийстве водителя маршрутки на Эльмаше в Екатеринбурге

Задержан подозреваемый в убийстве водителя маршрутки на Эльмаше в Екатеринбурге

Сегодня, 09:38ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Задержан подозреваемый по делу о застреленном водителе микроавтобуса в Екатеринбурге. Мужчину поймали в ходе спецоперации в Кургане.

Подозреваемого в убийстве поймали при проведении операции бойцами СОБРа. Предполагается, что именно он 24 декабря 2020 года расстрелял водителя Ford Transit, пишет E1 со ссылкой на инсайдера.

Задержание проводилось утром. Сопротивления не было. Во время допроса подозреваемый дал признательные показания. Назначено проведения ряда необходимых экспертиз, рассказал инсайдер.

Мужчина не является уроженцем Свердловской области и после преступления сразу покинул регион. Это не позволило задержать его по горячим следам, сообщил источник.

Напомним, происшествие случилось в служебном автобусе, который развозил работников предприятия с ночной смены. Водитель транспортного средства был доставлен с огнестрельным ранением головы в больницу, но его жизнь не удалось спасти. Убийца скрылся во дворах. В СКР предположили, что преступление было тщательно спланировано заранее. Стрелок был в медицинской маске и черной шапке, которую надвинул на глаза.

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