Задержан подозреваемый в убийстве водителя маршрутки на Эльмаше в Екатеринбурге

Напомним, происшествие случилось в служебном автобусе, который развозил работников предприятия с ночной смены. Водитель транспортного средства был доставлен с огнестрельным ранением головы в больницу, но его жизнь не удалось спасти. Убийца скрылся во дворах. В СКР предположили, что преступление было тщательно спланировано заранее. Стрелок был в медицинской маске и черной шапке, которую надвинул на глаза.